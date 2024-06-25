Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: «Большого карт-бланша предоставлять Волкову в «Зените» не будут»
Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын отреагировал на переход защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит».
«До травмы в «Краснодаре» упор в основном делался на него: молодой, одаренный игрок. Конечно, есть аспекты, в которых ему ещё нужно прибавлять, как и любому молодому игроку. Пошел на своего рода повышение. Не сядет ли на скамейку? Все будет зависеть от того, дадут ли ему шанс и как он им воспользуется. Потому что цена ошибок в таких командах, как «Зенит», «Краснодар», «Спартак», высока, и большого карт-бланша предоставлять не будут. Если будет хорошо проявлять себя на тренировках и стабильно играть, то есть шансы застолбить место в старте», — сказал Синицын .
Пресс-служба «Зенита» сообщила о переходе Волкова в «Зенит» 24 июня. Соглашение с 21-летним защитником было подписано по схеме «4+1». Игрок будет выступать под 82-м номером.
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|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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