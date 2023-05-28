Агент Тассано заявил, что футболист может покинуть «Химки»

Футбольный агент Хелио Мартинс заявил, что существует вероятность ухода Кристиана Тассано из «Химок».

«Действительно, Тассано, возможно, покинет «Химки». Но он вполне может остаться в России, если будут соответствующие варианты. Посмотрим, что преподнесет нам летний рынок», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кристиан Тассано провел шесть матчей в составе «Химок». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.