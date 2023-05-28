В «Сочи» сообщили, что Хохлов продолжит работу на посту главного тренера команды в следующем сезоне

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем и.о. главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

«Решение, о том, что Хохлов продолжит работу в следующем сезоне было принято не вчера, оно было принято еще раньше. Хохлов продолжает работу в следующем сезоне», — сказал Рубашко «СЭ».

Ранее Metaratings.ru сообщали, что руководство «Сочи» приняло решение, что Хохлов продолжит работать с командой в следующем сезоне.