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10 ноября, 15:40

КДК РФС наказал молодежную команду «Спартака» двумя матчами без зрителей

Сергей Разин
корреспондент
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании для «Спартака» и ЦСКА по итогам матча 17-го тура молодежного чемпионата России.

«Мы рассмотрели инциденты, произошедшие на матче молодежного первенства между «Спартаком» и ЦСКА. На заседании принимали участие представители клубов, специалисты по безопасности, инспектор матча, судья и удаленные игроки. Рассмотрели все в полном объеме. Были вызваны два удаленных игрока ЦСКА: Мадорский и Арбузов. Мадорский дисквалифицирован на два матча, к Арбузову применена только автоматическая дисквалификация.

Что касается задержания болельщиков, все вопросы находятся на контроле МВД. Никаких провокационных действий и жестов со стороны футболистов ЦСКА не было в сторону трибуны «Спартака». После того, как футболист ЦСКА Лапинский забил гол, болельщик «Спартака» выбежал и ударил футболиста Сливина. Болельщик вел себя агрессивно. Мадорский ударил болельщика, затем выбежал второй болельщик «Спартака». 40 секунд служба безопасности «Спартака» не обращала на это внимание, после два стюарда вывели болельщиков за пределы поля. Обеспечение безопасности на стадионе организовано не было. Болельщик беспрепятственно оказал физическое воздействие на игрока ЦСКА.

Кроме того, было применено шесть единиц пиротехники, одна была брошена на поле. А болельщики ЦСКА выломали 84 кресла на объекте. Обе команды скандировали ненормативную лексику. Игрок «Спартака» Пилипенко скандировал нецензурные выражения в адрес ЦСКА. КДК будет рассматривать этот эпизод на следующем заседании.

За неправомерное действие зрителей в отношении имущества объекта ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей. За оскорбительные выражения ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей.

«Спартак» за массовое появление на поле посторонних лиц, необеспечение общественной безопасности на стадионе, за скандирование зрителей ненормативной лексики, за использование и бросание перотехники на футбольном поле — по совокупности всех дисциплинарных нарушений обязан провести два молодежных матча без зрителей и оштрафован на 110 тысяч рублей", — приводит слова Григорьянца Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-10-kdk-rfs-nakazal-molodezhku-spartaka-dvumya-matchami-bez-zriteley-po-itogam-skandalnoy-igry-s-tsska

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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1.86

П2

18%

1.59
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Португалия
Швейцария

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23%

1.71

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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