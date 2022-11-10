Агент Сычевого: «У любого клуба есть возможность приобрести Владимира. В контракте есть опция»

Агент Андрей Талаев, представляющий интерес нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, в комментарии для «СЭ» рассказал о новом контракте футболиста.

«У любого клуба есть возможность приобрести Владимира. В контракте есть определенная опция. Какая — не скажу. Для наших клубов она по силам», — сказал Талаев «СЭ».

9 ноября «Оренбург» объявил о продлении контракта с Сычевым до 31 декабря 2024 года. Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата России-2022/23 с 11 голами в 14 играх.