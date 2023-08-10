Агент Сутормина: «Ситуация с игровым временем Алексея беспокоит главного тренера сборной России»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Ситуация с игровым временем Сутормина всех беспокоит: и нас, и Алексея, и главного тренера сборной России. Переход в ЦСКА? Лучше задать вопрос в клубы», — сказал Клюев «СЭ».

Сутормин выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в трех матчах команды, провел на поле в сумме 104 минуты и не отличился результативными действиями.