Тильман сравнил Захаряна с Кварацхелия и Тюкавиным

Спортивный менеджер Александр Тильман заявил, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не может выйти на прежний уровень игры в связи со срывом трансфера в лондонский «Челси» и множеством других слухов о его переходе в европейские клубы.

«Несмотря на решающий гол Захаряна вчера, видно, что он не в оптимальной форме. И дело не в физическом состоянии, а в психологии. Вся эта ситуация с трансферными слухами не может не влиять на молодого игрока, но тоже заставляет задуматься о психологической устойчивости. Ему тяжело после срыва трансфера в «Челси», тяжело выйти на свой уровень. Не говорю о том, чтобы дальше развивать свой талант и уровень игры. Можно сравнить ситуацию с Кварацхелия. Он тоже попал в психологическую яму после несостоявшегося трансфера в Европу, но в итоге оказавшись в «Наполи», продемонстрировал высочайший уровень. Вопрос: а сможет ли также Захарян в случая перехода? И с другой стороны можно сравнить с ситуацией Тюкавина. О нем тоже хватает слухов касательного возможного перехода и интереса со стороны наших топ-клубов. Тюкавин демонтируют стабильный уровень выступления, всегда выходит заряженный», — приводит слова Тильмана Legalbet.

Ранее сообщалось, что в услугах Захаряна заинтересованы «ПСВ», «Лацио» и «Страсбур». «Динамо» хочет получить за игрока 15 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 5 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.