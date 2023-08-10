Мостовой из-за травмы в матче с «Динамо» пропустит около месяца

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой получил травму в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

По итогам обследования у 25-летнего игрока диагностировано повреждение мышц бедра. Срок восстановления займет около четырех недель.

До перерыва на игры сборных в сентябре «Зениту» предстоят следующие встречи: «Факел» (РПЛ, 13 августа), «Спартак» (РПЛ, 20 августа), «Урал» (РПЛ, 26 августа), «Балтика» (Кубок, 30 августа), ЦСКА (РПЛ, 3 сентября).

В текущем сезоне Мостовой провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.