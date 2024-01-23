Агент Барача: «Матео останется в «Крыльях» до конца сезона»

Футбольный агент Стипе Лапич заявил, что защитник «Крыльев Советов» Матео Барач не покинет клуб.

«Матео останется в «Крыльях» до конца сезона», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».

Контракт 29-летнего хорвата с клубом истекает летом этого года. В нынешнем сезоне Барач провел 12 матчей за «Крылья Советов». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.