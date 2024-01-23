Агент Барача: «Матео останется в «Крыльях» до конца сезона»
Футбольный агент Стипе Лапич заявил, что защитник «Крыльев Советов» Матео Барач не покинет клуб.
«Матео останется в «Крыльях» до конца сезона», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».
Контракт 29-летнего хорвата с клубом истекает летом этого года. В нынешнем сезоне Барач провел 12 матчей за «Крылья Советов». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Источник: РБ Спорт
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|36
|
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|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
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|18
|8
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|
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|4
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|
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|Ахмат
|18
|4
|5
|9
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|17
|
14
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|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
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|18
|3
|4
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|12-24
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|
16
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|2
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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