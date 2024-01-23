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Канчельскис: «Футбол в глубинке умер. У нас в год домашнего ЧМ-2018 закрылось 11 команд!»

Канчельскис заявил, что в российской глубинке футбол умер
Ана Горшкова
Корреспондент
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Андрей Канчельскис.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о футболе в российских регионах.

«Футбол в глубинке умер. Все. Сколько было команд, зон во второй лиге тогда [в 2010 году]? А сейчас на «Востоке» сколько команд? Шесть. Остальные вымерли! Плачевно, но ничего не поделаешь», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Также 54-летний бывший футболист заявил, что во время чемпионата мира-2018 в России закрылось 11 футбольных команд.

«Популисты вам расскажут, как все хорошо. Если не ошибаюсь, у нас в год домашнего чемпионата мира, в 2018-м, закрылось 11 футбольных команд. Это дает повод для оптимизма? Надо смотреть реально на вещи. Если бы эти клубы процветали и их становилось только больше — тогда другое дело. Но они же на самом деле позакрывались», — отметил Канчельскис.

В РПЛ на данный момент принимают участие 16 команды, в Мелбет-Первой лиги — 18, а во втором дивизионе — 59.

Канчельскис после завершения карьеры футболиста тренировал в России «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», нижегородскую «Волгу» и «Солярис». Также он возглавлял «Юрмолу», «Навбахор», а сейчас является главным тренером «Мурас Юнайтед».

Источник: Чемпионат
Андрей Канчельскис
Футбол
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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