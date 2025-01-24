Агент Абены уверен, что игрок останется в «Спартаке»
Агент защитника «Спартака» Миенти Абены Менно Гренвельд уверен, что 30-летний суринамец продолжит выступать за московский клуб.
«Абена остается в «Спартаке». Он будет сражаться за место на поле, а остальное мы увидим летом», — приводит Metaratings.ru слова Гренвельда.
Абена в августе 2024 года перешел в «Спартак» из «Ференцвароша». Его контракт рассчитан до июня 2026 года.
Источник: Metaratings.ru
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