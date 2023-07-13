Агент Шукурова заявил, что игрок находится в шорт-листах клубов РПЛ
Футбольный агент Владимир Осипов рассказал об интересе из России к полузащитнику Алимардону Шукурову.
«Сейчас он в Лихтенштейне, все мысли с «Неманом». «Неману» он нужен еще больше, чем тогда, когда его хотели купить «Химки». Думаю, до конца сезона он останется в команде. При этом из России интерес есть, он не считается легионером. Общаюсь с людьми, Алимардон в шорт-листах некоторых клубов РПЛ», — приводит слова Осипова «РБ Спорт».
В зимнее трансферное окно 23-летний киргизский полузащитник Алимардон Шукуров проходил просмотр в «Химках», однако в итоге переход так и не состоялся.
В сезоне-2022/23 Шукуров провел 13 матчей в составе «Немана», забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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|0
|0
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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