Источник: экс-защитник «Лестера» готов перейти в «Спартак» с зарплатой от 2,5 миллиона евро

Бывший защитник «Лестера» Дэниэль Амарти может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings. По информации источника, красно-белым предложили рассмотреть кандидатуру 28-летнего ганского футболиста.

Амарти готов рассмотреть переход в российскую команду, если «Спартак» предложит ему зарплату в размере 2,5-3 миллионов евро в год.

Защитник является свободным агентом. Футболист покинул «Лестер» 1 июля 2023-го в связи с окончанием контракта.

В прошлом сезоне Амарти провел 24 матча за «Лестер» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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