Источник: экс-защитник «Лестера» готов перейти в «Спартак» с зарплатой от 2,5 миллиона евро
Бывший защитник «Лестера» Дэниэль Амарти может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings. По информации источника, красно-белым предложили рассмотреть кандидатуру 28-летнего ганского футболиста.
Амарти готов рассмотреть переход в российскую команду, если «Спартак» предложит ему зарплату в размере 2,5-3 миллионов евро в год.
Защитник является свободным агентом. Футболист покинул «Лестер» 1 июля 2023-го в связи с окончанием контракта.
В прошлом сезоне Амарти провел 24 матча за «Лестер» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -
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