«Спартак» получил деньги от «Вест-Хэма» за аренду Крала

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил «СЭ» информацию о том, что клуб получил сумму от «Вест-Хэма» за аренду полузащитника Алекса Крала. Ранее от этом сообщил канал «Спартак-информ».

«Да, клуб получил положенные средства еще в конце июня», — сказал Зеленов «СЭ».

31 августа 2021 года «Вест Хэм» арендовал Крала у «Спартака» на один сезон. 1 июля 2022 года футболист приостановил контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. «Спартак» обратился в трибунал ФИФА с требованием о взыскании задолженности с английского клуба из-за невыплаты части суммы за аренду Крала.