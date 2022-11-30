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Камоцци: «РФС стоит рассмотреть опцию с переходом в Азиатскую конфедерацию, это неплохой вариант»

Сергей Разин
корреспондент
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Думаю, РФС стоит рассмотреть опцию с переходом в Азиатскую конфедерацию, это неплохой вариант. Во всяком случае это намного лучше, чем вечное ожидание и отсутствие международной практики. Чем дольше российский клубы и сборные не выступают на мировой арене, тем ниже становится уровень футбола в стране. Если есть вариант интегрироваться в международный футбол через АФК, о нем стоит подумать», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В мае 2022 года УЕФА исключил сборную России и российские клубы от участия в матчах под своей эгидой в сезоне-2021/22. Также национальная команда была отстранена от участия в чемпионате Европы 2024 года. Сообщалось, что Российский футбольный союз рассматривает возможность перехода из УЕФА в АФК.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-perehod-v-aziyu-neplohoj-variant-dlya-rfs-e-to-luchshe-chem-otsutstvie-mezhdunarodnoj-praktiki/
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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