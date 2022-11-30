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Клаудиньо сделал татуировку с портретами родителей на спине

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Клаудиньо сделал татуировку с портретами родителей на спине.
Фото Соцсети

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо сделал новую татуировку.

25-летний бразилец сделал себе татуировку на всю спину с изображением своих родителей.

В одном из интервью футболист рассказал, что первую зарплату отдал родителям, а также купил им собственный дом.

25-летний бразилец присоединился к «Зениту» в августе 2021 года и провел за него 50 матчей, забил 13 матчей и отдал 13 результативных передач. Его контракт с петербуржской командой рассчитан до 2027 года.

Клаудиньо
ФК Зенит
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