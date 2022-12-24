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Агент Щенникова заявил, что защитник намерен вернуть себе место в составе ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова заявил, что игрок планирует вернуть себе место в составе команды.

Большую часть сезона-2022/23 31-летний россиянин восстанавливался от травмы.

«Георгий отправится на сборы вместе с командой, у нас действующий контракт, все хорошо. Он хочет проявить себя, и вернуть себе место в составе. Сейчас у него будет полноценный сбор с командой, он хочет получить свой шанс. У Щенникова есть огромное желание доказать, что он еще способен приносить пользу родному клубу. Нет никаких обид, есть только желание работать и играть», — приводит «РБ Спорт» слова Пушкина.

В сезоне-2022/23 Щенников принял участие в 5 матчах ЦСКА и не отличился результативными действиями. Контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shhennikov-nastroen-vernut-sebe-mesto-v-sostave-on-hochet-prinosit-pol-zu-tsska/
Георгий Щенников
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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 - : -
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