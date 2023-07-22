Агент Щенникова: «Рассмотрим предложение, если ЦСКА обратится по поводу возвращения Георгия»

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента.

«ЦСКА к нам по поводу возвращения Щенникова не обращался. Если клуб обратится, то рассмотрим предложение» — цитирует Пушкина Metaratings.

Летом у 32-летнего защитника завершился контракт с ЦСКА, за который он выступал на протяжении всей карьеры. В прошедшем сезоне Щенников провел 6 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.