Президент «Урала» о победе над ЦСКА: «Мы очень серьезно настраивались на начало сезона»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» победу команды над ЦСКА (2:1) в 1-м туре РПЛ.

«Мы победили, потому что хорошо играли. Мы очень серьезно настраивались на начало сезона и на первый матч с ЦСКА. Аюпов забил первый гол в официальных матчах, для этого мы и брали его к себе, чтобы он играл на своей позиции и забивал. Пока прошла первая игра, трудно пока что-то говорить об адаптации всех новичков. Цель на сезон у нас одна — показывать красивую игру. Если будет игра, значит, будет результат», — сказал Иванов «СЭ».

Победа над ЦСКА стала для «Урала» первой в истории чемпионатов России.