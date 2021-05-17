Агент Сафонов: «В «Краснодаре» человек 12 будет на трансфере»
16:21
Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущей трансферной политике «Краснодара».
«Когда новый тренер приходит в команду, он собирает ее под себя. Это нормально. Так всегда было, есть и будет. Говорят, в «Краснодаре» человек 12 будет на трансфере этим летом», — сказал Сафонов «СЭ».
В сезоне-2020/21 «Краснодар» занял 10-е место (41 очко) в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В апреле 2021-го Мурад Мусаев покинул пост главного тренера, его место занял Виктор Гончаренко.
(Артем Бухаев)
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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