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Агент Сафонов: «В «Краснодаре» человек 12 будет на трансфере»

16:21
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Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущей трансферной политике «Краснодара».

«Когда новый тренер приходит в команду, он собирает ее под себя. Это нормально. Так всегда было, есть и будет. Говорят, в «Краснодаре» человек 12 будет на трансфере этим летом», — сказал Сафонов «СЭ».

В сезоне-2020/21 «Краснодар» занял 10-е место (41 очко) в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В апреле 2021-го Мурад Мусаев покинул пост главного тренера, его место занял Виктор Гончаренко.

(Артем Бухаев)

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы