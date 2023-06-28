Агент Сафонов — о Чалове: «В Чемпионшипе его затопчут»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что форвард ЦСКА Федор Чалов дорос до уровня европейских чемпионатов.

«У него были проблемы, но к концу чемпионата России он вернулся на свой прежний высокий уровень. Федор спокойно может играть в топ-5 чемпионатах Европы. В Швейцарии вообще без проблем, но это пройденный этап. По стилю, по манере подходят немецкий, французский чемпионаты. Там и потолкаться можно и техничных футболистов много», — приводит Legalbet слова Сафонова.

Также он ответил на вопрос, подойдет ли Чалову Англия.

«Чемпионшип точно нет, его там затопчут. В АПЛ из команд первый десятки тоже не получится. До «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» не дотягивает. Там сумасшедший уровень», — добавил агент.

Ранее сообщалось об интересе к Чалову со стороны «Галатасарая» и «Марселя».

В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за ЦСКА 41 матч, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.