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Экс-арбитр Егоров надеется, что возвращение технологии офсайдных линий в РПЛ поможет судьям

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров высказался о возвращении технологии офсайдных линий в чемпионат России.

«Будем надеяться, что введение системы фиксации офсайдов поможет нашим судья лучше разбираться в эпизодах и правильно определять. Посмотрим, что будет из этого. Может ли эта система внести путаницу в работу российских арбитров? Технологии идут вперед. Когда-то мы и без телефонов обходились, в деревнях был один аппарат на всех. Сейчас, если потеряем телефон, то у нас дикий ужас и паника. Технологии шагают вперед», — цитирует Егорова Legalbet.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, «Спартак» — третье.

Источник: https://legalbet.ru/news/eks-arbitr-egorov-nadeetsya-chto-vozvrashenie/
Футбол
РПЛ
Игорь Егоров
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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10
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