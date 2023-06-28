Экс-арбитр Егоров надеется, что возвращение технологии офсайдных линий в РПЛ поможет судьям
Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров высказался о возвращении технологии офсайдных линий в чемпионат России.
«Будем надеяться, что введение системы фиксации офсайдов поможет нашим судья лучше разбираться в эпизодах и правильно определять. Посмотрим, что будет из этого. Может ли эта система внести путаницу в работу российских арбитров? Технологии идут вперед. Когда-то мы и без телефонов обходились, в деревнях был один аппарат на всех. Сейчас, если потеряем телефон, то у нас дикий ужас и паника. Технологии шагают вперед», — цитирует Егорова Legalbet.
По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, «Спартак» — третье.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
Новости