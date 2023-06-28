Экс-арбитр Егоров надеется, что возвращение технологии офсайдных линий в РПЛ поможет судьям

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров высказался о возвращении технологии офсайдных линий в чемпионат России.

«Будем надеяться, что введение системы фиксации офсайдов поможет нашим судья лучше разбираться в эпизодах и правильно определять. Посмотрим, что будет из этого. Может ли эта система внести путаницу в работу российских арбитров? Технологии идут вперед. Когда-то мы и без телефонов обходились, в деревнях был один аппарат на всех. Сейчас, если потеряем телефон, то у нас дикий ужас и паника. Технологии шагают вперед», — цитирует Егорова Legalbet.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, «Спартак» — третье.