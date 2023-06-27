Семин надеется увидеть серьезный прогресс в игре Захаряна в следующем сезоне

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

«Захарян уже давно на слуху. Иногда он играл отлично, иногда чуть хуже. Прошлый сезон получился тяжелым для всей команды «Динамо». Надо смотреть, как сложится для них сезон будущий. Хочется увидеть серьезный прогресс в игре Захаряна в следующем сезоне. Он может показать свой лучший результат, если хорошо поработает на летних сборах», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Захарян является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.