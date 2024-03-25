Агент Сафонов оценил возможный отток иностранных игроков и тренеров из РПЛ после теракта в Подмосковье

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном уходе иностранных игроков и тренеров из клубов РПЛ после теракта в Подмосковье.

«Я не думаю, что будет массовый отток. Такое случается в любой стране. Да, это неприятно, но мы помним, что и во Франции были теракты, при этом люди же не уехали. Может быть, один-два человека захотят уехать. Сейчас просто усилят меры безопасности и, думаю, никто не уедет из иностранцев», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 137 человек. 24 марта объявлено днем общенационального траура.

Ранее в РПЛ сообщили, что матчи 22-го тура, запланированные на 29-31 марта, начнутся с минуты молчания в память о погибших во время теракта.