Агент Роши: «Виллиан солидарен с россиянами и обеспокоен ситуацией, но пока не думает об уходе из ЦСКА»

Агент Игор Кампеделли, клиентом которого является защитник ЦСКА Виллиан Роша, рассказал о реакции игрока на теракт в Подмосковье.

«Безусловно, это страшная трагедия. Виллиан солидарен с россиянами и обеспокоен ситуацией, но пока не думает об уходе из ЦСКА. Он надеется, что ситуация разрешится, и сердечно соболезнует жертвам этого ужасного нападения», — цитирует агента Metaratings.ru.

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 137 человек. 24 марта объявлено днем общенационального траура.