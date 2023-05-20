Агент Сафонов оценил перспективы и.о. главного тренера «Динамо» Павла Алпатова

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил перспективы в команде исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо» Павла Алпатова.

«Как футболистам относиться к такому молодому и неопытному тренеру как Алпатов в «Динамо»? Зависит от того, как тренер себя поставит. Все-таки футболисты играют за деньги, какая им разница. Может ли Алпатов быть авторитетом для Смолова, Шунина и других ветеранов? Если футболист скажет, что все знает, то будет на лавке сидеть. Все зависит от характера тренера, есть ли у него яйца. Абаскаль в «Спартаке» тоже не особо старше Джикии, но тот сидит на лавке. В России такая тенденция, что сначала говорят: пока рано, а потом, что нет опыта. Сами себе противоречим. Пусть Алпатов попробует, потом, может быть, станет главным в «Динамо-2». На три тура брать иностранца — это была бы полная дурь», — приводит слова Сафонова Legalbet.

32-летний Алпатов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения серба Славиши Йокановича.

В 27 турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 42 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.