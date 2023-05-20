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Сегодня, 10:52

Агент Сафонов оценил перспективы и.о. главного тренера «Динамо» Павла Алпатова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов оценил перспективы в команде исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо» Павла Алпатова.

«Как футболистам относиться к такому молодому и неопытному тренеру как Алпатов в «Динамо»? Зависит от того, как тренер себя поставит. Все-таки футболисты играют за деньги, какая им разница. Может ли Алпатов быть авторитетом для Смолова, Шунина и других ветеранов? Если футболист скажет, что все знает, то будет на лавке сидеть. Все зависит от характера тренера, есть ли у него яйца. Абаскаль в «Спартаке» тоже не особо старше Джикии, но тот сидит на лавке. В России такая тенденция, что сначала говорят: пока рано, а потом, что нет опыта. Сами себе противоречим. Пусть Алпатов попробует, потом, может быть, станет главным в «Динамо-2». На три тура брать иностранца — это была бы полная дурь», — приводит слова Сафонова Legalbet.

32-летний Алпатов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения серба Славиши Йокановича.

В 27 турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 42 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/vsyo-zavisit-ot-haraktera-alpatova-est-li-u-nego-yajtca/
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Алексей Сафонов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
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21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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ЦСКА

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П
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Краснодар

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Зенит

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