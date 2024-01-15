Зачем «Зениту» Ахметов? Мнение агента Сафонова
Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» объяснил, зачем «Зенит» приобрел полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова.
— Начнем с «Зенита». Вам понятна такая ставка на бразильцев?
— Значит, у «Зенита» сложились хорошие отношения с бразильскими командами, агентами. Питерцы выбрали такой вектор. Правильно ли? Покажет время. С одной стороны, того же Артура купили, как пишут, за 15 миллионов — по идее, должен дать результат. Но все зависит от того, как быстро новички впишутся в игру. Поживем — увидим. Пожалуй, бразильцев в одной команде уже многовато. Но тут, как говорится, клубу виднее.
— Чего больше в трансфере Ахметова: желания усилиться или ослабить прямого конкурента — «Краснодар»?
— В «Краснодаре» Ахметов не смог стать лидером, не был игроком стартового состава. С учетом того, что у его агента хорошие отношения с «Зенитом», трансфер, в принципе, не стал большим сюрпризом. Питерцам нужны россияне, они же не могут играть одними бразильцами.
— Россиян в «Зените» немного...
— Да. Сейчас еще ведь кто-то, видимо, уйдет. Ходят разговоры по Круговому, по Ерохину... Кто-то, думаю, окажется в «Сочи». Дай бог, чтобы Мостовой остался. То есть клубу нужно закрывать российский позиции.
— А вы думаете, Ахметов будет постоянно играть в команде Семака?
— Игроку надо найти своего тренера. Вспомните Вадима Евсеева. В «Спартаке» он не был на первых ролях. В «Локомотиве» стал лидером. И таких примеров много. Ахметов — добротный, техничный полузащитник, свой шанс в «Зените» обязательно получит.
— Но многие не поняли мотивации самого Ахметова. Неужели не хотелось поучаствовать в приключении и в составе «Краснодара» постараться отобрать титул у «Зенита»?
— У Ахметова карьера складывается витиевато. Вспоминаю, когда его в «Рубине» мариновали, чуть ли не в отделе кадров заставляли сидеть. Ну что поделать? Сейчас он сделал свой выбор, посоветовавшись с агентом. Видимо, рассудили, что футбольный век не долог и надо принять привлекательное предложение «Зенита».
Ахметов перешел в «Зенит» 9 января. 26-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один год.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5