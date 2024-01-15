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Сегодня, 10:45

Агент Сафонов: «Салтыков интереснее Пиняева. Более тонкий полузащитник»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Никита Салтыков (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» прокомментировал летний переход полузащитника Никиты Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

— Летом в «Локомотив» перейдет молодой полузащитник «Крыльев» Салтыков.

— Мне он очень нравится! Считаю, Салтыков поинтереснее Пиняева, более тонкий исполнитель. Никита — сильный полузащитник, где-то даже пока немного недооцененный. Наглый по-спортивному, со скоростью. Все данные — при нем. По идее у него должно получиться в «Локомотиве». Тут опять же многое зависит от фигуры тренера, от понятия «своя команда». Глушенков в свое время «Спартаку» не пригодился, хорошо проявил себя в «Крыльях», а теперь в «Локо» раскрылся как один из самых ярких игроков всей лиги.

«Локомотив» объявил о покупке Салтыкова у «Крыльев Советов» 10 января. 19-летний россиянин проведет остаток сезона-2023/24 в самарском клубе на правах аренды.

В сезоне-2023/24 Салтыков забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 21 матче за «Крылья Советов».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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