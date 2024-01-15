Агент Сафонов: «Салтыков интереснее Пиняева. Более тонкий полузащитник»

Агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» прокомментировал летний переход полузащитника Никиты Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

— Летом в «Локомотив» перейдет молодой полузащитник «Крыльев» Салтыков.

— Мне он очень нравится! Считаю, Салтыков поинтереснее Пиняева, более тонкий исполнитель. Никита — сильный полузащитник, где-то даже пока немного недооцененный. Наглый по-спортивному, со скоростью. Все данные — при нем. По идее у него должно получиться в «Локомотиве». Тут опять же многое зависит от фигуры тренера, от понятия «своя команда». Глушенков в свое время «Спартаку» не пригодился, хорошо проявил себя в «Крыльях», а теперь в «Локо» раскрылся как один из самых ярких игроков всей лиги.

«Локомотив» объявил о покупке Салтыкова у «Крыльев Советов» 10 января. 19-летний россиянин проведет остаток сезона-2023/24 в самарском клубе на правах аренды.

В сезоне-2023/24 Салтыков забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 21 матче за «Крылья Советов».