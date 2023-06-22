Агент Роши объяснил фото игрока в футболке «Фламенго»

Агент Маркос Тито, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, в разговоре с «СЭ» рассказал, зачем встречался с руководством «Фламенго» и объяснил, почему его клиент выложил фото в футболке бразильского клуба.

«Эта встреча с исполнительным директором «Фламенго» Бруно Шпинделем не имеет ничего общего с Рошей. Это было сугубо между мной и Игорем Кампеделли (итальянским партнером Маркоса Тито — прим. «СЭ»). Мы говорили о других вещах. Игорь является болельщиком Фламенго, он никогда не скрывал этого. Что касается Роши, он находится в отпуске. Эта футболка на нем была даже подарена мной от футболиста «Фламенго» Мариньо. Роша наслаждается своим отпуском, повторюсь, нет ничего общего с нашей встречей и Виллианом. Нам нужно было поговорить о других вещах. Виллиан — игрок ЦСКА», — сказал Тито «СЭ».

Виллиан Роша перешел в ЦСКА в сентябре прошлого года.

В прошедшем сезоне 28-летний бразилец провел за армейцев 22 матча в РПЛ, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость игрока — 7 миллионов евро.