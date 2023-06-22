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Сегодня, 09:33

Агент Роши объяснил фото игрока в футболке «Фламенго»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Маркос Тито, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, в разговоре с «СЭ» рассказал, зачем встречался с руководством «Фламенго» и объяснил, почему его клиент выложил фото в футболке бразильского клуба.

«Эта встреча с исполнительным директором «Фламенго» Бруно Шпинделем не имеет ничего общего с Рошей. Это было сугубо между мной и Игорем Кампеделли (итальянским партнером Маркоса Тито — прим. «СЭ»). Мы говорили о других вещах. Игорь является болельщиком Фламенго, он никогда не скрывал этого. Что касается Роши, он находится в отпуске. Эта футболка на нем была даже подарена мной от футболиста «Фламенго» Мариньо. Роша наслаждается своим отпуском, повторюсь, нет ничего общего с нашей встречей и Виллианом. Нам нужно было поговорить о других вещах. Виллиан — игрок ЦСКА», — сказал Тито «СЭ».

Виллиан Роша перешел в ЦСКА в сентябре прошлого года.

В прошедшем сезоне 28-летний бразилец провел за армейцев 22 матча в РПЛ, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость игрока — 7 миллионов евро.

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РПЛ
ФК Фламенго
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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