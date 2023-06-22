Источник: Роша может перейти во «Фламенго»
Защитник ЦСКА Виллиан Роша может стать игроком «Фламенго», сообщает Telegram-канал «Успей поймать».
По данным источника, 21 июня агент игрока встретился с исполнительным директором бразильского клуба Бруно Шпинделем.
Виллиан Роша перешел в ЦСКА в сентябре прошлого года. В прошедшем сезоне 28-летний бразилец провел за армейцев 22 матча в РПЛ, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость игрока — 7 миллионов евро.
Источник: https://t.me/uspeipoimat
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|58
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|9
|6
|60-38
|54
|
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|
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|5
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|
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|
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|30
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|6
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|33-50
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|
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|12
|12
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|30
|
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|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
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|1 : 0
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|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
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Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|
|
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Спартак
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|Ж
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Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
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|28
|1
|4
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Спартак
|26
|1
|9
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