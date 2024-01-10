Агент Роналдо заявил, что переход в «Ростов» станет шагом вперед в карьере футболиста

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Левски» Роналдо, заявил, что ему понравился Ростова-на-Дону.

Менеджер отметил, что его клиент уже прошел медосмотр в Турции, а контракт с ростовским клубом подпишет в ближайшее время.

— Город красивый. Больше всего понравились клубная инфраструктура, центр города и стадион — он замечательный.

— Когда «Ростов» подпишет контракт с Роналдо?

— Сегодня или в четверг, — цитирует агента «РБ Спорт».