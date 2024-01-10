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Сегодня, 13:00

Радимов считает, что «Зенит» закрывает проблемные позиции

Виктория Кравченко
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Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов оценил трансферную политику петербургского клуба в зимнее окно.

— «Зенит» пять раз подряд стал чемпионом, бразильцы ему в этом помогали, поэтому сложно сказать, хорошо это или плохо, что сейчас их стало так много. Это с одной стороны. Но с другой пишут ведь, например, про Ду Кейруша, что он может уйти в аренду, Ренан уехал... Так что все не окончательно, может быть.

— Вы сами играли в «Зените» при Петржеле, когда команда наполовину была составлена из чехов. Так много игроков одной национальности — в этом ведь могут быть сложности...

— В данной ситуации с бразильцами сложность языковая — им очень сложно выучить русский язык. Тем более, когда они постоянно общаются между собой, это на 99 процентов вообще исключено. А чешский язык похож на русский, им было в этом плане легче, поэтому и коммуникации с другими ребятами было больше, — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Питерский клуб на данный момент приобрел защитника «Флуминенсе» Нино, двух вингеров: Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса» и полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара».

Трансферы РПЛ: «Зенит» скупает бразильцев, «Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-zenit-zakry-vaet-problemny-e-pozitsii-no-nado-dozhdat-sya-ser-eznogo-kontrol-nogo-matcha/
Владислав Радимов
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Крылья Советов

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
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