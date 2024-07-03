Гладилин считает, что Угальде не оправдывает затрат «Спартака»: «Он должен давать результат»
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал «СЭ» заявление агента Курта Морсинка, представляющего интересы нападающего красно-белых Манфреда Угальде.
Ранее агент игрока заявил, что костариканец перешел в российский клуб ради денег.
«За бесплатно никто не играет. Понимаете это? Я не знаю, какие деньги он получает, но он очень дорогой футболист. Угальде должен на эти затраченные средства давать результат. Пока этого результата нет», — сказал Гладилин «СЭ».
Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом.
(Александр Абустин)
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|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
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14
|Химки
|0
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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