ЦСКА сыграет с «Партизаном» на зимнем сборе в Турции

ЦСКА проведет товарищеский матч с сербским «Партизаном» 1 февраля в турецкой Анталье, сообщает сайт клуба.

«О времени матча и месте проведения сообщим дополнительно», — сообщила пресс-служба клуба в Telegram-канале.

ЦСКА после 17 туров с 28 очками занимает пятое место в чемпионате России. «Партизан» с 43 очками в 16 играх лидирует в чемпионате Сербии, опережая «Црвену Звезду» на 3 балла.