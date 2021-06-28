Андрес Понсе прибыл в расположение «Ахмата»
09:11
Нападающий «Ахмата» Андрес Понсе прибыл в расположение грозненского клуба. Игроки команды готовятся в Новогорске к новому сезону.
24-летний венесуэльский футболист провел прошлый сезон в аренде в «Роторе».
В прошлом сезоне форвард провел 23 матча в РПЛ, забив 2 гола.
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