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Андрес Понсе прибыл в расположение «Ахмата»

09:11
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Нападающий «Ахмата» Андрес Понсе прибыл в расположение грозненского клуба. Игроки команды готовятся в Новогорске к новому сезону.

24-летний венесуэльский футболист провел прошлый сезон в аренде в «Роторе».

В прошлом сезоне форвард провел 23 матча в РПЛ, забив 2 гола.

Дополнительная информация:

http://fc-akhmat.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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