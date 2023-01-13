Агент Раконьяца рассказал о будущем нападающего в «Локомотиве»

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Марко Раконьяц, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем игрока в московском клубе.

«Сейчас Раконьяц на сборе с «Локомотивом». Останется ли игрок в клубе на весеннюю часть сезона? Лучше «Локомотиву» задать этот вопрос», — сказал Глушевич «СЭ».

22-летний черногорец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. За московский клуб он провел 15 матчей и отдал одну результативную передачу.

СМИ сообщали, что «Локомотив» предложил клубам РПЛ Раконьяца и еще семь футболистов для обмена.