Масалитин: «Чем дольше Дзюба будет без клуба, тем тяжелее ему будет вернуться»

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказался о возможном завершении карьеры экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Мы понимаем, что только от него все зависит. Мы можем говорить и советовать, но только он решает, что он будет играть или нет. Остались ли у него силы или какие-то амбиции. Поэтому, только он должен комментировать это. Чем больше простой, тем ему тяжелее будет вернуться», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru

С 3 ноября 2022 года 34-летний Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 мяч в 5 матчах.