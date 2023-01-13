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Сегодня, 13:38

Масалитин: «Чем дольше Дзюба будет без клуба, тем тяжелее ему будет вернуться»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказался о возможном завершении карьеры экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Мы понимаем, что только от него все зависит. Мы можем говорить и советовать, но только он решает, что он будет играть или нет. Остались ли у него силы или какие-то амбиции. Поэтому, только он должен комментировать это. Чем больше простой, тем ему тяжелее будет вернуться», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru

С 3 ноября 2022 года 34-летний Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 мяч в 5 матчах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10568981-masalitin-o-dzyube-chem-dolshe-prostoj-tem-tyazhelee-emu-budet-vernutsya.html
Артем Дзюба
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Адана Демирспор
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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 16 1 3
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Торпедо М

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