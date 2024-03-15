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15 марта, 10:08

Защитник «Урала» Эммерсон: «Расизм невозможно искоренить — он был, есть и будет»

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Защитник «Урала» Владис-Эммерсон Йллой-Айет поделился своим мнением о расизме.

«Расизм невозможно искоренить — он был, есть и будет. И никакие разговоры тут не помогут. Если я кому-то не нравлюсь из-за цвета кожи, окей, не общайся со мной. Когда человек делает выводы о другом человеке, отталкиваясь от особенностей его внешности или цвета кожи, это говорит об ужасном воспитании», — приводит слова Эммерсона Sport24.

Эммерсон перешел в «Урал» в июле 2022 года. За екатеринбургский клуб защитник сыграл 51 матч, в который забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с командой рассчитан до конца июня 2024 года.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
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Рубин – Ахмат
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