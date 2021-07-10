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Агент поведал, в каком статусе видят в «Байере» Лунева

01:05
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Агент вратаря Андрея Лунева Денис Сарсания в интервью «СЭ» рассказал, в каком статусе рассчитывают на россиянина в «Байере». Вратарь, у которого закончился контракт с «Зенитом», заключил двухлетнее соглашение с немецким клубом.

Андрей Лунев.«Зенит» уменьшил зимнее предложение, а с «Байером» договорились за 3 дня". Сарсания — о переходе Лунева

— На Лунева рассчитывают, как на первого номера, или как на дублера Градецки?

— Насколько понимаю, все будет зависеть от того, как оба голкипера себя будут проявлять. Уверен, что шанс у Лунева будет, а дальше все зависит от него. Конкуренции он не боится.

— Переговоры долго шли?

— Буквально за два-три дня все решилось. Практически обо всем договорились на первой же конференц-связи, оставалось только отшлифовать мелкие детали. Больше времени заняли вопросы по въезду в Германию из-за ковидограничений. Уже сегодня Андрей прошел медосмотр и подписал контракт, с понедельника приступит к тренировкам.

Полностью интервью Дениса Сарсании

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Константин Алексеев все материалы автора

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