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Агент полузащитника «Маккаби» Глуха прокомментировал возможный переход игрока в «Зенит»

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Футбольный агент полузащитника «Маккаби» Оскара Глуха Шей Нета отреагировал на информацию о том, что игрок может продолжить карьеру в «Зените».

«На данный момент я не могу обсуждать информацию о возможном переходе Оскара в «Зенит». Может быть, смогу говорить об этом в ближайшем будущем», — цитирует Sport24 Нета.

18-летний израильтянин является воспитанником «Маккаби». В текущем сезоне полузащитник провел за клуб три встречи в Лиге конференций, не отличившись результативными действиями.

Действующий контракт Глуха рассчитан до 2024 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-23-agent-glukha-otreagiroval-na-informatsiyu-o-vozmozhnom-perekhode-futbolista-v-zenit
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