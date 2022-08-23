Агент полузащитника «Маккаби» Глуха прокомментировал возможный переход игрока в «Зенит»

Футбольный агент полузащитника «Маккаби» Оскара Глуха Шей Нета отреагировал на информацию о том, что игрок может продолжить карьеру в «Зените».

«На данный момент я не могу обсуждать информацию о возможном переходе Оскара в «Зенит». Может быть, смогу говорить об этом в ближайшем будущем», — цитирует Sport24 Нета.

18-летний израильтянин является воспитанником «Маккаби». В текущем сезоне полузащитник провел за клуб три встречи в Лиге конференций, не отличившись результативными действиями.

Действующий контракт Глуха рассчитан до 2024 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.