Дркушич — о своем будущем: «У меня договор с «Сочи», что меня продадут»
Защитник сборной Словении и «Сочи» Ваня Дркушич ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере.
В понедельник, 1 июля, словенцы уступили сборной Португалии в серии пенальти (0:0, 0-3) в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024.
«Если честно, не знаю. Чемпионат Европы закончился, у меня договор с руководством «Сочи» и агентом, что обсудим сейчас все возможности. И у меня договор с клубом, что меня продают. Не уверен, что будет дальше. Мы обсуждали это и перед чемпионатом Европы — если будет хорошее предложение, то меня отпустят», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».
Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,8 млн евро.
В прошлом сезоне Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил 2 мяча.
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12
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14
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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