Суд отменил взыскание 348 миллионов рублей с ЦСКА в пользу ООО «Бета»

Сегодня, 28 марта, состоялся суд кассационной инстанции по поводу заявления ООО «Бета» о банкротстве ПФК ЦСКА. Адвокат, представляющий интересы московского клуба, Александр Первушин, рассказал о рении суда.

«Сегодня суд кассационной инстанции рассмотрел жалобу ПФК ЦСКА о взыскании с него в пользу ООО «Бета» 348 миллионов рублей. Постановление апелляционной инстанции было отменено как незаконное. Суд поддержал позицию ЦСКА, оставив в силе вынесенное ранее решение суда первой инстанции, которое полностью устраивает клуб и является справедливым. Мы рады, что наши аргументы были восприняты и при необходимости продолжим и далее защищать интересы ПФК ЦСКА», — сказал Первушин.

Напомним, что 29 декабря 2021 года ООО «Бета» подало в суд заявление о банкротстве ПФК ЦСКА. В ноябре суд взыскал с ЦСКА более 348 миллионов рублей в пользу «Бета», правопреемника ООО «Ф-Групп», обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона московского клуба. 13 декабря арбитражный суд Московского округа приостановил исполнение постановления нижестоящего суда до рассмотрения кассационной жалобы клуба.