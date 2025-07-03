Осипов сомневается, что Писарского возьмут в медиалигу: «Команды все больше заботятся о своей репутации»

Президент медиалиги Николай Осипов ответил «СЭ» на вопрос о том, может ли нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский участвовать в турнире в период дисквалификации.

Ранее РФС инициировал проверку в отношении Писарского после информации о возможной ставке, сделанной через третьих лиц на стыковой матч РПЛ против «Пари НН» (1:2). В том матче футболист получил прямую красную карточку в первом тайме.

В четверг, 3 июля, стало известно, что РФС отстранил Писарского от футбольной деятельности на 4 года (1 — реально, 3 — условно) по статье 18 регламента организации по этике (ставка).

«Есть ощущение, что команды нашей лиги от года к году все больше заботятся в том числе о своей репутации. Не факт, что такие сомнительные истории, в которой, например, оказался господин Сычевой, он же Писарский, привлекут даже с его мастерством, даже с его популярностью какую-то из команд. Мне сложно об этом говорить, но есть ощущение, что команды лиги не сильно захотят связываться с подобного рода историями. Хоть в медиалиге нет ставок, хоть Писарский и хороший футболист, но есть ощущение, что команды начинают следить за своим имиджем более пристально, чтобы не было подобного флера. Но, опять же, это мои догадки. За команды говорить не могу», — сказал Осипов «СЭ».

В сезоне-2024/25 Писарский играл в «Сочи» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Права на нападающего принадлежат «Крыльям Советов», с которыми он подписал контракт в декабре 2022 года.

Также Писарский играл за «Оренбург», «Иртыш» и «Крымтеплицу».