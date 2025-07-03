Осипов сомневается, что Писарского возьмут в медиалигу: «Команды все больше заботятся о своей репутации»
Президент медиалиги Николай Осипов ответил «СЭ» на вопрос о том, может ли нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский участвовать в турнире в период дисквалификации.
Ранее РФС инициировал проверку в отношении Писарского после информации о возможной ставке, сделанной через третьих лиц на стыковой матч РПЛ против «Пари НН» (1:2). В том матче футболист получил прямую красную карточку в первом тайме.
В четверг, 3 июля, стало известно, что РФС отстранил Писарского от футбольной деятельности на 4 года (1 — реально, 3 — условно) по статье 18 регламента организации по этике (ставка).
«Есть ощущение, что команды нашей лиги от года к году все больше заботятся в том числе о своей репутации. Не факт, что такие сомнительные истории, в которой, например, оказался господин Сычевой, он же Писарский, привлекут даже с его мастерством, даже с его популярностью какую-то из команд. Мне сложно об этом говорить, но есть ощущение, что команды лиги не сильно захотят связываться с подобного рода историями. Хоть в медиалиге нет ставок, хоть Писарский и хороший футболист, но есть ощущение, что команды начинают следить за своим имиджем более пристально, чтобы не было подобного флера. Но, опять же, это мои догадки. За команды говорить не могу», — сказал Осипов «СЭ».
В сезоне-2024/25 Писарский играл в «Сочи» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Права на нападающего принадлежат «Крыльям Советов», с которыми он подписал контракт в декабре 2022 года.
Также Писарский играл за «Оренбург», «Иртыш» и «Крымтеплицу».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1