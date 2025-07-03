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Осипов сомневается, что Писарского возьмут в медиалигу: «Команды все больше заботятся о своей репутации»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Писарский.
Фото ФК «Сочи»

Президент медиалиги Николай Осипов ответил «СЭ» на вопрос о том, может ли нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский участвовать в турнире в период дисквалификации.

Ранее РФС инициировал проверку в отношении Писарского после информации о возможной ставке, сделанной через третьих лиц на стыковой матч РПЛ против «Пари НН» (1:2). В том матче футболист получил прямую красную карточку в первом тайме.

В четверг, 3 июля, стало известно, что РФС отстранил Писарского от футбольной деятельности на 4 года (1 — реально, 3 — условно) по статье 18 регламента организации по этике (ставка).

«Есть ощущение, что команды нашей лиги от года к году все больше заботятся в том числе о своей репутации. Не факт, что такие сомнительные истории, в которой, например, оказался господин Сычевой, он же Писарский, привлекут даже с его мастерством, даже с его популярностью какую-то из команд. Мне сложно об этом говорить, но есть ощущение, что команды лиги не сильно захотят связываться с подобного рода историями. Хоть в медиалиге нет ставок, хоть Писарский и хороший футболист, но есть ощущение, что команды начинают следить за своим имиджем более пристально, чтобы не было подобного флера. Но, опять же, это мои догадки. За команды говорить не могу», — сказал Осипов «СЭ».

В сезоне-2024/25 Писарский играл в «Сочи» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Права на нападающего принадлежат «Крыльям Советов», с которыми он подписал контракт в декабре 2022 года.

Также Писарский играл за «Оренбург», «Иртыш» и «Крымтеплицу».

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Владимир Писарский (Сычевой)
Футбол
Николай Осипов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
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Зенит

 8
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 7
П
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Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

 10 1 3
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Рубин

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Матеус Рейс
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ЦСКА

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