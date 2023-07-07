Тихонов высказался о неудачах «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о неудачах красно-белых.
«Не хочу винить тренера. Гильермо Абаскаль доказал, что быстрый и комбинационный футбол, который он ставил, давал результат. Но весной, когда команда начала терять очки, футболисты занервничали. Плюс тренер принялся менять схемы, экспериментировать. В больших клубах стараются так не поступать, если не отправляют наставника в отставку, а в Лиге чемпионов и вовсе сложно представить, чтобы команда отступила от привычной для себя философии во второй половине сезона. У ЦСКА при Владимире Федотове отлаженный футбол. Подбираются игроки под конкретную схему, сыгрываются и начинают приносить результат. А в «Спартаке» меняется схема, то 4-3-3, то 5-3-2. Ведь дело не только в расстановке, но и в функционале футболистов: под конкретные задачи тебе приходится выпускать других, тасовать состав», — приводит слова Тихонова RT.
Он также предположил, что Абаскалю не хватает опыта.
«В Швейцарии он провел классную половину сезона, но потом, когда столкнулся с проблемами и посыпались неудачи, начал искать пути выхода из кризиса, а не стабилизировал игру. Подстраивался под других, «зеркалил» чужие схемы. В России ситуация повторяется. Надеюсь, Гильермо и футболисты переосмыслят все то, что произошло. Скоро новый сезон, и у «Спартака» сейчас очень хороший календарь. Необходимо уверенно стартовать, чтобы подойти к матчу с «Зенитом» в хорошем состоянии, тогда появится реальный шанс их обыграть», — приводит слова Тихонова RT.
По итогам минувшего сезона красно-белые заняли третье место в чемпионате России. В первом туре нового сезона РПЛ московская команда встретится с «Оренбургом». Матч пройдет 23 июля.
Испанский специалист возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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