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Агент Пасторелло назвал сложным трансфер Фомина в Европу зимой

Руслан Минаев
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Футбольный агент Федерико Пасторелло поделился мнением о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» в европейский клуб.

«Осуществить трансфер Фомина в Европу зимой будет сложно», — цитирует агента «РБ Спорт».

Фомин в этом сезоне забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Динамо». Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.

Источник: РБ Спорт
Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
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