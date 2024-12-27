Агент Пасторелло назвал сложным трансфер Фомина в Европу зимой
Футбольный агент Федерико Пасторелло поделился мнением о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» в европейский клуб.
«Осуществить трансфер Фомина в Европу зимой будет сложно», — цитирует агента «РБ Спорт».
Фомин в этом сезоне забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Динамо». Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.
Источник: РБ Спорт
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