В «Химках» заявили, что выплатят долги «Зениту» и «Локомотиву»

В пресс-службе «Химок» прокомментировали «СЭ» решение РФС наложить на клуб запрет на регистрацию новых игроков из-за долга перед «Зенитом». Также подмосковный клуб должен заплатить «Локомотиву» и своему бывшему игроку — защитнику Юрию Журавлеву.

«Мы признаем решение руководящих органов РФС. Клуб полностью готов к выполнению своих обязательств. Их сроки выяснятся в ближайшее время. Все проблемы будут решены. В межсезонье и весеннюю часть сезона вступим готовыми», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что клуб могут ждать серьезные финансовые проблемы в связи с уголовным делом против главного инвестора — бизнесмена Туфана Садыгова.

После 18 туров «Химки» находятся на 13-м месте в РПЛ, набрав 16 очков.