Агент Олусегуна заявил, что к футболисту есть предметный интерес

Футбольный агент Вильям Д'Авила заявил, что к вингеру «Краснодара» Олакунле Олусегуну есть предметный интерес.

«Интерес к Олусегуну есть уже сейчас, работаем над трансфером», — приводит слова Д'Авила «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Олакунле Олусегун провел 28 матчей в составе «Краснодара», забил пять голов, отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,7 миллиона евро.