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Сегодня, 16:49

Агент Олусегуна заявил, что к футболисту есть предметный интерес

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Вильям Д'Авила заявил, что к вингеру «Краснодара» Олакунле Олусегуну есть предметный интерес.

«Интерес к Олусегуну есть уже сейчас, работаем над трансфером», — приводит слова Д'Авила «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Олакунле Олусегун провел 28 матчей в составе «Краснодара», забил пять голов, отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,7 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-interes-k-olusegunu-est-uzhe-sejchas-rabotaem-nad-transferom/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
9
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Пари НН – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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П
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Краснодар

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Александр Соболев

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