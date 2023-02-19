Агент Олусегуна сообщил, что форвард может покинуть «Краснодар»

Футбольный агент Вильям Д'Авила поделился мнением о возможном уходе своего клиента, нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна в другую команду. Об интересе других команд агент не стал рассуждать.

«Уход Олакунле из «Краснодара» летом действительно возможен. Интерес от французских клубов? Не могу об этом говорить», — цитирует агента Sport24.

В этом сезоне 20-летний футболист провел за «Краснодар» 15 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Трансферная стоимость форварда — 1,7 миллиона евро.

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.