Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:32

Агент Олусегуна сообщил, что форвард может покинуть «Краснодар»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Вильям Д'Авила поделился мнением о возможном уходе своего клиента, нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна в другую команду. Об интересе других команд агент не стал рассуждать.

«Уход Олакунле из «Краснодара» летом действительно возможен. Интерес от французских клубов? Не могу об этом говорить», — цитирует агента Sport24.

В этом сезоне 20-летний футболист провел за «Краснодар» 15 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Трансферная стоимость форварда — 1,7 миллиона евро.

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-19-agent-oluseguna-zayavil-chto-forvard-mozhet-pokinut-krasnodar
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Посол РФ Антонов обвинил США в разжигании кризиса на Украине
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет
Немецкий политик разочаровался решением не приглашать Россию в Мюнхен
Главком сил НАТО в Европе оценил потребность Украины в истребителях F-16
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Источник: «Краснодар» пока не вел переговоры о новых контрактах Ионова и Черникова
В ЦСКА подтвердили новость о заинтересованности клуба в переходе Фалькао
Фалькао мог перейти в ЦСКА зимой
Канчельскис — о российских паспортах Малкома и Клаудиньо: «Пускай получают, какие проблемы»
Булыкин: «Мне интересно, как сложится судьба «Локомотива» после возобновления чемпионата»
Мостовой — о критике: «Зачем отвечать людям, которые не знают, как мяч выглядит?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: «Краснодар» пока не вел переговоры о новых контрактах Ионова и Черникова

Филимонов заявил, что клубам из России должны компенсировать издержки за пропуск турниров
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости