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Сегодня, 10:47

Филимонов заявил, что клубам из России должны компенсировать издержки за пропуск турниров

Виктория Кравченко
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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов заявил, что Международные и европейские футбольные организации должны компенсировать российским клубам финансовые и репутационные издержки за пропуск соревнований.

«По большому счету нашу страну лишили спортивных соревнований, в частности, футбольных. Мировые и европейские спортивные функционеры должны компенсировать нам то, что наши клубы потеряли со всех точек зрения — с финансовых, с репутационных», — цитирует Филимонова ТАСС.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/17087291
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

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Спартак

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Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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Торпедо М

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