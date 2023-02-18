Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:25

Источник: «Краснодар» пока не вел переговоры о новых контрактах Ионова и Черникова

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Краснодар» не определился с будущим полузащитников Алексея Ионова и Александра Черникова, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клуб еще не начал процесс о продлении соглашений с игроками, контракты которых истекают в конце сезона-2022/23.

В текущем сезоне РПЛ Ионов сыграл 16 матчей за «Краснодар» и забил 4 гола. В активе Черникова 7 игр в чемпионате России и ни одного результативного действия.

«Краснодар» завершил первую часть сезона на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков в 17 матчах.

Источник: Metaratings
Александр Черников
Алексей Ионов
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
DM назвала полет российских Ту-160 над Норвежским морем предупреждением Западу
Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране
В Запорожской области рассказали о составе батальона Судоплатова
Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В ЦСКА подтвердили новость о заинтересованности клуба в переходе Фалькао
Фалькао мог перейти в ЦСКА зимой
Канчельскис — о российских паспортах Малкома и Клаудиньо: «Пускай получают, какие проблемы»
Булыкин: «Мне интересно, как сложится судьба «Локомотива» после возобновления чемпионата»
Мостовой — о критике: «Зачем отвечать людям, которые не знают, как мяч выглядит?»
Тарханов: «Зенит» на спаде, а «Спартак» только набирает и может составить серьезную конкуренцию»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-советник Федуна Камоцци: «Жду возвращения России в мировой футбол»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости